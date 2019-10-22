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22.10.2019

Kılıçdaroğlu ve FETÖ elebaşı aynı iftirada buluştu! İşte o skandal sözler |Video

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından kısa süre içerisinde arındırmıştı. Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen sözde terör devleti planlarını başlattığı harekatla ortadan kaldıran TSK'nın bu destansı mücadelesine tüm yurttan destek yağarken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu ise FETÖ elebaşı Gülen ile aynı söylemde buluştu. İşte Kılıçdaroğlu'nun hükümetin Suriye politikasını eleştirirken FETÖ elebaşıyla birlikte ortak payda da buluştuğu o iftira...

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik terör unsurlarını temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı terör sevicileri rahatsız etti. Terör örgütü DEAŞ'a ve YPG/PKK'ya en ağır darbeyi vuran Türkiye'ye, Batı ve içimizdeki taşeronları iftira ve yalanlarla saldırdı.

KILIÇDAROĞLU VE FETÖ ELEBAŞI AYNI SÖYLEMDE BULUŞTU

YPG/PKK'nın bölgeden silineceğini anlayanlar DEAŞ iftirasıyla Türkiye'yi hedef aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, harekatı karalamak için skandal ifadeler kullanmıştı. Kılıçdaroğlu, "Suriye'ye silah gönderdik. Suriye'de yaralanan teröristleri Türkiye'ye getirdiler. Gizli gizli tedavi ettiler sonra tekrar Suriye'ye gönderdiler." iddiasında bulundu. Kirli iftiranın akıl hocası da belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in argümanlarını kullandığı ortaya çıktı. Teröristbaşı Gülen de Türkiye'ye alçakça iftiralar atarak terör örgütü YPG'ye destek çıktı. Türkiye'nin DEAŞ'a silah gönderdiğini iddia eden Teröristbaşı Gülen de "Onu askerler yakalamışlardı. Silah doluydu. IŞİD'ciler Türkiye'de tedavi ediliyor ve dünyanın değişik yerlerine gönderiliyor" yalanını ortaya atmıştı.

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