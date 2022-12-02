Kemal Kılıçdaroğlu’nun kış saatine geçeceğiz vaadi ve gerçekler

Kış saati uygulaması 2016'dan beri Türkiye'de uygulanmıyor. Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu uygulamayı tekrar hayata geçirme vaadinde bulundu. 6 yıl önce başlanan kalıcı yaz saati uygulaması sayesinde 9,2 milyar lira tasarruf edildi. İşte Kılıçdaroğlu'nun vaadi ve gerçekler...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN