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Kemal Kılıçdaroğlu’nun kış saatine geçeceğiz vaadi ve gerçekler

A Haber
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Giriş: 02.12.2022 10:54
Kış saati uygulaması 2016'dan beri Türkiye'de uygulanmıyor. Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu uygulamayı tekrar hayata geçirme vaadinde bulundu. 6 yıl önce başlanan kalıcı yaz saati uygulaması sayesinde 9,2 milyar lira tasarruf edildi. İşte Kılıçdaroğlu'nun vaadi ve gerçekler...
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Kılıçdaroğlu’nun vaadi ve gerçekler
Kılıçdaroğlu’nun vaadi ve gerçekler
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