09 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Mazlum Filistinlilerin umudu: Erdoğan
Mazlum Filistinlilerin umudu: Erdoğan

Mazlum Filistinlilerin umudu: Erdoğan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.08.2025 18:12
Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan süreçte dünya tepkiliydi ancak bu süreçte hem halkların hem de devletlerin ciddi bir ayrışma yaşadığına da şahit olduk. Sokakta insanlar Gazze için sesini yükseltse de devletler bu konuda bir adım atabilmiş değil. Bugün İstanbul başta olmak üzere sesler dünyaya yükselecek. Türkiye burada gerek Avrupa ülkeleri gerek diğer ülkelerle ciddi bir şekilde ayrıştı. Konuya ilişkin A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı Filistin dosyası yayımlandı. İşte o kareler...
Mazlum Filistinlilerin umudu: Erdoğan
Mazlum Filistinlilerin umudu: Erdoğan
Mazlum Filistinlilerin umudu: Erdoğan
A Haber Londra’daki Gazze gösterisinde!
A Haber Londra’daki Gazze gösterisinde!
Usulsüz dolgu yapan ABB’ye 7,5 milyon ceza
Usulsüz dolgu yapan ABB’ye 7,5 milyon ceza
Gazze için dünyayı ayağa kaldırmalıyız
"Gazze için dünyayı ayağa kaldırmalıyız"
Samsun İstiklal Madalyası’na kavuştu!
Samsun İstiklal Madalyası'na kavuştu!
İşgal planı! Gazze’yi ne bekliyor?
İşgal planı! Gazze'yi ne bekliyor?
Bakan Fidan Gazze için Mısır’da! Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Bakan Fidan Gazze için Mısır'da! Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü
Dışişleri’nden Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk açıklama:
Dışişleri'nden Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan barış anlaşmasına ilk açıklama:
Çanakkale yangınında dikkat çeken detay: Aynı anda 2-3 yerde yangın çıktı
Çanakkale yangınında dikkat çeken detay: Aynı anda 2-3 yerde yangın çıktı
Bakan Yumaklı duyurdu: Boğaz trafiği açıldı
Bakan Yumaklı duyurdu: Boğaz trafiği açıldı
Çanakkale’deki orman yangınında son durum!
Çanakkale'deki orman yangınında son durum!
Çanakkale’de orman yangını! Alevler Ezine sınırına dayandı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler Ezine sınırına dayandı
Daha Fazla Video Göster