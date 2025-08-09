Mazlum Filistinlilerin umudu: Erdoğan

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaşanan süreçte dünya tepkiliydi ancak bu süreçte hem halkların hem de devletlerin ciddi bir ayrışma yaşadığına da şahit olduk. Sokakta insanlar Gazze için sesini yükseltse de devletler bu konuda bir adım atabilmiş değil. Bugün İstanbul başta olmak üzere sesler dünyaya yükselecek. Türkiye burada gerek Avrupa ülkeleri gerek diğer ülkelerle ciddi bir şekilde ayrıştı. Konuya ilişkin A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı Filistin dosyası yayımlandı. İşte o kareler...