İstanbul'dan dünyaya haykırış! "Gazze'ye Umut Işığı Ol" | İşte kare kare o anlar...
İstanbul'da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. İsrail'in iki yıldır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve ''Gazzeli çocuklar bizi bekliyor'' sloganlarıyla protesto edildi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları dillerde tekbirlerle Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü. İşte kare kare o anlar...
Giriş Tarihi: 09.08.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 23:24