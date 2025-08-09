Viral Galeri Viral Liste İstanbul'dan dünyaya haykırış! "Gazze'ye Umut Işığı Ol" | İşte kare kare o anlar...

İstanbul'dan dünyaya haykırış! "Gazze'ye Umut Işığı Ol" | İşte kare kare o anlar...

İstanbul'da "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe binlerce kişi katıldı. İsrail'in iki yıldır Gazze'de sürdürdüğü saldırılar "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve ''Gazzeli çocuklar bizi bekliyor'' sloganlarıyla protesto edildi. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları dillerde tekbirlerle Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü. İşte kare kare o anlar...

İsrail'in çocuk, kadın, yaşlı ayırmaksızın on binlerce kişiyi katlettiği Gazze'de devam eden soykırım İstanbul'da protesto edildi.

Filistin'e Destek Platformu'nun 'Gazze'ye Umut Işığı Ol' sloganı ile düzenlediği yürüyüşe, binlerce kişi katıldı.

Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Ayasofya Camii'ne yürüdü.

Binlerce kişinin katıldığı etkinlik sırasında "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve ''Gazzeli çocuklar bizi bekliyor'' sloganları atıldı. Vatandaşlar, ışıklarını açtıkları cep telefonları ve küçük fenerlerle Beyazıt Meydanı'ndan yürüyüşe başladı.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan katılımcılar, "Siyonist katiller hesap verecek", "İsrail Gazze'yi aç bırakıyor" ve "Anne olmak bir insan hakkıdır. Peki Filistinli annelerin hakkı nerede?" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

