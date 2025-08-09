09 Ağustos 2025, Cumartesi

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze için dünyayı ayağa kaldırmalıyız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 15:01
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Mısır'ın El Alameyn kentinde yapılan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, İsrail'in tam işgal planının "yayılmacı ve soykırımcı politikanın" yeni bir aşaması olduğunu söyledi. Fidan, “Gazze için dünyayı ayağa kaldırmalıyız” sözlerini kullandı. İşgal planına karşılık, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıya çağırmaya karar verdiklerini söyleyen Fidan, "Türkiye ve Mısır olarak bu tür senaryoların karşısında durmaya devam edeceğiz" diye ekledi.
