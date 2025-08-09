09 Ağustos 2025, Cumartesi
Sudan'da Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye özel teşekkür!
Türkiye yardım ve destek konusunda dünyada sayılan ülkeler arasında yer alıyor. Sudan'ın doğusundaki Sevakin Adası'nda, Türkiye'nin Sudan'a verdiği destek için "Teşekkürler Türkiye, Teşekkürler Erdoğan" programı düzenlendi. Programda, Türkiye'nin Sudan'ın zor döneminde yanında duruşunu takdir edilirken, başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk hükümetine ve halkına teşekkür edildi. Büyükelçi Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, "Bugünkü program Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Çünkü bu ilişki, devletler arası olmanın ötesinde halklar arası da bir ilişkidir." dedi.
Giriş Tarihi: 09.08.2025 18:30 Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 18:30