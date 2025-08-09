Sudan’da Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye özel teşekkür!

"SUDAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ, HALKLAR ARASI DA BİR İLİŞKİDİR"

Fatih Yıldız, yaptığı açıklamada, Sudan halkının teşekkürlerini kabul için Sevakin'de bulunduklarını belirterek, "Bugünkü program Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkilerin ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteriyor. Çünkü bu ilişki, devletler arası olmanın ötesinde halklar arası da bir ilişkidir." dedi.

Bugünün, Sudan halkının Türk halkına "teşekkür günü" olduğunu ifade eden Yıldız, "Sudan ve Sudan halkı, zor bir dönemden geçiyor. Türkiye geçmişinde olduğu gibi bu dönemde de Sudan halkı ve Sudan devleti ile omuz omuza durdu. Bugün burada verdiğimiz mesaj da bu tutumumuzun daha güçlü şekilde devam edeceği olacaktır." diye konuştu.