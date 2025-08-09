09 Ağustos 2025, Cumartesi
A Haber Londra’daki Gazze gösterisinde! Soykırım karşıtı doktora yaka paça gözaltı
Filistin’i tanıyacağını açıklayan İngiltere’nin başkenti Londra’da Gazze için destek gösterisi sırasında polisin sert müdahalesi gerçekleşti. Gazze destekçisi olan ve İsrail soykırımına karşı çıkan bir doktor polisler tarafından yaka paça gözaltına alındı. O anları A Haber ekrana taşıdı.