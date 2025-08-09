09 Ağustos 2025, Cumartesi

Haberler Gündem Videoları A Haber Londra’daki Gazze gösterisinde! Soykırım karşıtı doktora yaka paça gözaltı
A Haber Londra’daki Gazze gösterisinde! Soykırım karşıtı doktora yaka paça gözaltı

Giriş: 09.08.2025 16:52
Filistin’i tanıyacağını açıklayan İngiltere’nin başkenti Londra’da Gazze için destek gösterisi sırasında polisin sert müdahalesi gerçekleşti. Gazze destekçisi olan ve İsrail soykırımına karşı çıkan bir doktor polisler tarafından yaka paça gözaltına alındı. O anları A Haber ekrana taşıdı.
