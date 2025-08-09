09 Ağustos 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bilal Erdoğan'dan Gazze çağrısı: Binler Ayasofya'ya yürüyor I A Haber bölgeden aktardı
Çok sayıda sivil toplum kuruluşundan oluşan Filistin'e Destek Platformu, bugün akşam namazının ardından Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne "Gazze'ye Umut Işığı Ol" sloganıyla yürüyüş gerçekleştiriyor. A Haber ekibi ise bölgeden aktarıyor.