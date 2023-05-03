Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ucuz algı operasyonu! Kandil'deki dostlarını savunmak için Başkan Erdoğan'ı hedef aldı

HDP ve PKK'nın yanında altılı koalisyonun da Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden basit bir algı operasyonuna girişti.. Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan kırpılan bir bölümü paylaşırken kirli algı operasyonu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İletişim Başkanlığı tarafından çökertildi. Dağ yaptığı paylaşımda "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanımızın Kandil için ifade ettiği sözleri manipüle ederek gençlere seslenmiş. Gençler, PKK terörünün yönetim merkezini kendileriyle özdeşleştiren birinin peşine takılmaz." dedi. İletişim Başkanlığı da Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonunu çökerten bir video paylaşarak olayın aslını yayınladı. İşte detaylar...