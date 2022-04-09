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Kemal Kılıçdaroğlu sade vatandaş diye tanıttığı Hacer Foggo meğer milletvekili adayıymış!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.04.2022 11:17
Randevusuz ziyaretleriyle sık sık gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK, İŞKUR’dan sonra Et ve Süt Kurumu’nu bastı. Randevu verilmemesine rağmen kurum önünde şov yapan Kılıçdaroğlu, CHP’li aktivist Hacer Foggo'ya sade vatandaş gibi söz verdi. Aktivist kadının, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nde görev aldığı ve daha önce milletvekilliğine aday olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Hacer Foggo'nun derneğinin Amerikan vakfından fonlandığı ortaya çıktı.
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