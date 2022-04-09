09 Nisan 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kemal Kılıçdaroğlu sade vatandaş diye tanıttığı Hacer Foggo meğer milletvekili adayıymış!
Randevusuz ziyaretleriyle sık sık gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK, İŞKUR’dan sonra Et ve Süt Kurumu’nu bastı. Randevu verilmemesine rağmen kurum önünde şov yapan Kılıçdaroğlu, CHP’li aktivist Hacer Foggo'ya sade vatandaş gibi söz verdi. Aktivist kadının, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nde görev aldığı ve daha önce milletvekilliğine aday olduğu ortaya çıktı. Öte yandan Hacer Foggo'nun derneğinin Amerikan vakfından fonlandığı ortaya çıktı.