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Kemal Kılıçdaroğlu ortağı HDP'yi kızdırmak istemedi! Terör kampında görüntülenen HDP'li Güzel sorusuna skandal yanıt

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Giriş: 13.01.2022 12:16
HDP'li vekil Semra Güzel'in 2017 yılına ait terör kamplarındaki görüntüsünün ortaya çıkmasının ardından günlerdir sessizliğini koruyan Kemal Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Kamuoyunun beklentisinin aksine ortağı HDP'yi kızdırmadan konuya dair görüşlerini paylaşan Kılıçdaroğlu, suçu hükümete attı. CHP lideri açıklamasında fotoğrafların çözüm sürecinde çekildiği iddia ederek, sorumlunun hükümet olduğunu ifade etti. HDP'li vekil Güzel'in çekilen fotoğrafları 2013-2015 yılları arasında yürütülen ve PKK'nın ihanetiyle son bulan çözüm sürecinde değil 2017 yılında olduğu gerçeğini atlayan Kılıçdaroğlu, HDP'nin tepkisini çekmek istemedi.

Öldürülen PKK'lı teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Semra Güzel ile fotoğraflarının bulunması, kamuoyunun gündemine oturdu.

Terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine HDP'li vekilin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığ fezlekesi, TBMM'ye ulaştı.

Bugün de o fotoğraflar, HDP'nin seçim ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu.

"SORDUM BU FOTOĞRAFLAR NE ZAMAN ÇEKİLDİ"
"HDP'li milletvekilinin teröristle fotoğraflarına neden susuyorsunuz?" eleştirilerine yanıt veren CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Bu fotoğrafı gördüğümde sordum ne zaman çekilmiş diye; İmralı ile açılım (Çözüm) döneminde çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Bu fotoğraflar çekilirken ülkede ne oluyordu sorulması lazım." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR 2017'DE ÇEKİLDİ
Ancak HDP ve CHP'nin iddialarının aksine Semra Güzel'in PKK'lı terörist Volkan Boro ile olan fotoğraflarının, İmralı ile olan çözüm sürecinde değil 2017 yılında çekildiği ortaya çıktı.

Çözüm süreci ise resmi olarak 2013 yılında başlayıp 2015 yılında sona erdi.

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