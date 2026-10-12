Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi nedir? Faruk Erdem canlı yayında detayları açıkladı

Kamuoyunda vatandaşlık maaşı olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'ne ilişkin taslak çalışmanın ayrıntıları gündeme geldi. İlk etapta 2,5 milyon haneye toplam 1,5 trilyon TL destek planlandığı belirtilirken gelir kriterinde en düşük emekli aylığının esas alınması ve yardımların kademeli belirlenmesi öngörülüyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında sistemle ilgili merak edilen başlıkları değerlendirdi.