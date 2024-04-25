25 Nisan 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında sır perdesi aralanıyor! Cüzdan ve banka kartında "diş izi" detayı
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'den aylar sonra gelen ilk iz için ekipler seferber oldu. Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan cesedin 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'e ait olma ihtimali güçleniyor. Bölgede Berzeg'e ait çok sayıda malzeme bulundu. Cüzdanı ve banka kartında ise polisi şaşırtan bir detay ile karşılaşıldı.