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Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında sır perdesi aralanıyor! Cüzdan ve banka kartında "diş izi" detayı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.04.2024 10:06
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'den aylar sonra gelen ilk iz için ekipler seferber oldu. Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan cesedin 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'e  ait olma ihtimali güçleniyor. Bölgede Berzeg'e ait çok sayıda malzeme bulundu. Cüzdanı ve banka kartında ise polisi şaşırtan bir detay ile karşılaşıldı.
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Cüzdan ve banka kartında diş izi detayı
Cüzdan ve banka kartında "diş izi" detayı
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