Katil İsrail'in kara katliamı planı bu gece mi? Saldırı planları ne? A Haber'de harita üzerinde anlattı: Bile isteye deşifre ettiler

Katil İsrail Gazze'ye kara saldırı öncesi neyin hesabını yapıyor? Gazze'ye karadan büyük saldırı bu gece mi? Nasıl bir saldırı planları var? Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında harita üzerinde tek tek anlattı.

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