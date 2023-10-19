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Haberler Galeri Katil İsrail'in kara katliamı planı bu gece mi? Saldırı planları ne? A Haber'de harita üzerinde anlattı: Bile isteye deşifre ettiler

Katil İsrail'in kara katliamı planı bu gece mi? Saldırı planları ne? A Haber'de harita üzerinde anlattı: Bile isteye deşifre ettiler

Katil İsrail Gazze'ye kara saldırı öncesi neyin hesabını yapıyor? Gazze'ye karadan büyük saldırı bu gece mi? Nasıl bir saldırı planları var? Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında harita üzerinde tek tek anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 19.10.2023 23:05 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 23:07
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Katil İsrail’in kara katliamı planı bu gece mi? Saldırı planları ne? A Haber’de harita üzerinde anlattı: Bile isteye deşifre ettiler

Terör devleti İsrail Gazze'ye ölüm yağdırmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Katil İsrail’in kara katliamı planı bu gece mi? Saldırı planları ne? A Haber’de harita üzerinde anlattı: Bile isteye deşifre ettiler

Katil Netanyahu son olarak Gazze sınırına gitti, "Uzun bir savaşa hazır olun" dedi.

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Katil İsrail’in kara katliamı planı bu gece mi? Saldırı planları ne? A Haber’de harita üzerinde anlattı: Bile isteye deşifre ettiler

Katil İsrail Gazze'ye kara saldırı öncesi neyin hesabını yapıyor? Gazze'ye karadan büyük saldırı bu gece mi? Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar, A Haber canlı yayınında harita üzerinde tek tek anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Katil İsrail’in kara katliamı planı bu gece mi? Saldırı planları ne? A Haber’de harita üzerinde anlattı: Bile isteye deşifre ettiler

BİLE İSTEYE DEŞİFRE ETTİLER

İsrail'in kara saldırısı ile ilgili sürekli öteleme ertelemesi çok fazla emare verdi bunu bilerek veriyor. Kamuoyuna yığınaklanma safhasını deklare ettiler deşifre ettiler bile isteye.

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Katil İsrail’in kara katliamı planı bu gece mi? Saldırı planları ne? A Haber’de harita üzerinde anlattı: Bile isteye deşifre ettiler

NEDEN BEKLEDİLER?

Bu bölgede yapılacak olan kara saldırısının emarelerini yanlış aktardılar kamuoyuna bana göre. Bir takım sorunları var kara ordusunun. Çünkü hazırlık tam olarak yapılamadı.