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Katil İsrail'in hastane saldırısı Kudüs'te nasıl yankılandı?

A Haber
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Giriş: 18.10.2023 08:56
KATİL İsrail, Gazze'de yüzlerce yaralının tedavi gördüğü, sivillerin güvenli sanarak sığındığı hastaneyi vurdu. Terörist İsrail'in 15 yıl sonra en kanlı katliamında 500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Katliam Kudüs'te nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Özlem Aktay son durumu aktardı.
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