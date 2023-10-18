Gazze’deki hastane katliamında MK-84 izi! İsrail’in elinde çokça bulunuyor...

Bu mühimmatın etkinliğini artırmak için farklı patlayıcı türleriyle de doldurulabildiğine değinen Bereketlioğlu, içinde HMX bulunan, nüfuz edici etki kazandırılan bir MK-84 bombasının bir binayı rahatlıkla yıkabileceğini kaydetti.

Sait Ersoy Bereketlioğlu, "Bir diğer olasılık da yine MK-84 kullanılan bir BLU-109 sığınak delici bomba olabileceği yönünde. Her iki bomba da İsrail ordusunun envanterinde yer almakta." dedi.