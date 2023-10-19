Katil İsrail'in çocuk katliamı | Korkudan tir tir titredi! A Haber spikeri Cansın Helvacı tepki gösterdi

İşgalci İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında sivilleri hedef alıyor, kadınları ve çocukları katlediyor. O saldırılardan birinde kurtulan 3-4 yaşlarında çocuğun korkudan tir tir titrediği anlar kameraya yansıdı. A Haber spikeri Cansın Helvacı da yaşananlara tepki gösterdi.

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