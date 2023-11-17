Katil İsrail’in akılalmaz hafıza kaybı! Holokost’un izleri Filistin’in kanıyla siliniyor

Yıllar önce kanlı Nazi Almanyası'nın Holokost'undan kaçıp kurtulan Yahudilerin torunları, bugün aynı ırkçı duygular ile Filistinli Müslümanlara soykırım uyguluyor. Üstelik bu iki devlet arasında oldukça büyük benzerlikler bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN