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Katil İsrail’in akılalmaz hafıza kaybı! Holokost’un izleri Filistin’in kanıyla siliniyor

A Haber
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Giriş: 17.11.2023 15:55
Yıllar önce kanlı Nazi Almanyası'nın Holokost'undan kaçıp kurtulan Yahudilerin torunları, bugün aynı ırkçı duygular ile Filistinli Müslümanlara soykırım uyguluyor. Üstelik bu iki devlet arasında oldukça büyük benzerlikler bulunuyor.
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