Katil İsrail’den Batı Şeria’ya ardı ardına baskınlar! 4 Filistinli şehit edildi

Gazze'de yaklaşık bir aydır soykırım düzenleyen katil İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da da her gün Filistinlilere yönelik katliam gerçekleştiriyor. Bölgede Filistinlilerin evlerine baskınlar düzenleyen İsrail askerleri, silahsız sivillere rastgele ateş açtı. 4 Filistinliyi katleden İsrail askerleri beşini de yaraladı. Cenin kentinde su hatlarını patlatıp Filistinlilerin evlerini yıktı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN