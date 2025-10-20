Katil İsrail Gazze’de 130 noktayı vurdu! Ateşkes ihlali A Haber objektifinde

Gazze'deki ateşkesi ilk günden bu yana defalarca ihlal eden katil İsrail vahşi yüzünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdi. Gazze şeridine son günlerin en kanlı saldırılarını düzenleyen soykırım ordusu 130'dan fazla noktayı vurdu. Gün boyu süren katliamda onlarca Filistinli şehit oldu. Hukuk tanımayan İsrail'in vahşi saldırıları Gazze sınırındaki A Haber ekibinin de objektifine yansıdı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları aktardı.

