"Katar saldırısı bir mesajdı!" Amaç Orta Doğu'ya gözdağı vermek

İsrail’in Gazze bombardımanlarının ardından Katar’ın başkenti Doha’da da gerçekleştirdiği saldırı Orta Doğu’da gerilimi tırmandırıyor. Konuya ilişkin Ürdün’den A Haber canlı yayınına bağlanan AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, İsrail’in saldırgan tutumunun Orta Doğu’da yarattığı etkiye ilişkin önemli bilgiler verdi. Boyraz, Katar’a yapılan saldırı ile İsrail’in herhangi bir ateşkesle ilgilenmediğini belirtti. Askeri Stratejist Doç Dr. Kemal Olcar ise İsrail’in önümüzdeki günlerde Gazze’de büyük çaplı bir harekat planının olduğuna dikkat çekti.