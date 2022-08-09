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Kartal Cemevi Başkanına saldırı öncesi motosikletli şüpheliler kamerada

DHA
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Giriş: 09.08.2022 16:39
Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı, Sarıtaş ile husumeti bulunduğu belirlenen Alevi Derneği Kurulu üyesi N.D'nin azmettirdiği ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü. Şüpheliler saldırı öncesi motosikletle ilerlerken güvenlik kamerasına yansıdı.
Saldırı öncesi şüpheliler kamerada
Saldırı öncesi şüpheliler kamerada
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