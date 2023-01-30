Kardak krizi 27 yıl önce son buldu! Kriz Yunan medyasının provokasyonu ile başladı

Yunanistan son dönemlerde Ege ve Akdeniz'de gerilimi tırmandırmayı sürdürüyor. Ancak bu gerilim, on yıllardır devam eden hukuksuzlukların ne ilki ne de sonu. Atina yönetimi sık sık provokasyonlara imza atsa da bundan tam 27 yıl önce Ege'de yaşanan bir gerilim iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi. Bayrak gerilimi ile başlayan ve Yunanistan ile Türkiye'yi savaşın eşiğine getiren Kardak krizi 27. yılını geride bıraktı. Peki iki ülke arasında patlak veren tarihi krizde neler yaşanmıştı? İşte tüm detaylar…

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