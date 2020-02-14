Karantina altında tutulan ve bugün taburcu edilen isimlerden ilk açıklamalar | Video

Devletin tüm imkanlarını seferber ederek Vuhan'da getirdiği ve 14 gün boyunca Ankara'da özel olarak hazırlanmış hastanede karantina tutulan ve sağlık durumları yakından takip edilen isimler bugün taburcu edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taburcu edilen isimlerde herhangi virüs olmadığını açıkladı. İşte o isimler Vuhan'dan getirildikleri ve taburcu oldukları ana kadar yaşadıklarını canlı yayında tek tek anlattı.