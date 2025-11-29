Karadeniz’de iki gemide art arda patlama! Dron mu mayın mı?

Karadeniz açıklarında art arda iki gemide meydana gelen patlamalar, “sabotaj mı?” sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı. Olayların ardından gözler patlamaların kaynağına çevrilirken konu A Haber ekranlarında uzmanlarla birlikte değerlendirildi. Canlı yayına katılan Akademisyen Doç. Dr. Cüneyt Küsmez ile Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, patlamaların bir dron saldırısından mı yoksa sürüklenen mayınlardan mı kaynaklandığına dair kritik analizlerde bulundu.