29 Kasım 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Karadeniz'de gemiler böyle vuruldu
Karadeniz’de gemiler böyle vuruldu

Karadeniz'de gemiler böyle vuruldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.11.2025 17:00
Karadeniz’de iki gemiye art arda saldırı düzenlendi. Kocaeli açıklarında Kairos tankerinde patlama yaşandı, 25 mürettebat kısa sürede tahliye edildi. Yarım saat sonra Virat tankerine yapılan drone saldırısı hasara yol açtı. Olayları A Haber canlı yayınında Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever ile Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Karadeniz’de gemiler böyle vuruldu
Karadeniz’de gemiler böyle vuruldu
Karadeniz'de gemiler böyle vuruldu
Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi’ne geldi
Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'ne geldi
Kahramanmaraş yeniden ayağa kaldırıldı
Kahramanmaraş yeniden ayağa kaldırıldı
Milyonlarca vatandaşa müjde! 11. Yargı Paketi ile borçlar siliniyor
Milyonlarca vatandaşa müjde! 11. Yargı Paketi ile borçlar siliniyor
Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı
Ukrayna gemiye saldırı anını paylaştı
Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi’nde
Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nde
İşte İmralı ziyaretinin tüm ayrıntıları
İşte İmralı ziyaretinin tüm ayrıntıları
AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı
AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı
Kiracı mı haklı, ev sahibi mi?
Kiracı mı haklı, ev sahibi mi?
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
Emlak vergisinde son gün 1 Aralık
CHP’de genel başkan seçimi bugün!
CHP'de genel başkan seçimi bugün!
Papa 14. Leo’dan Yeşilköy’deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesine ziyaret!
Papa 14. Leo’dan Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesine ziyaret!
Daha Fazla Video Göster