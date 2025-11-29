29 Kasım 2025, Cumartesi
Karadeniz'de gemiler böyle vuruldu
Karadeniz’de iki gemiye art arda saldırı düzenlendi. Kocaeli açıklarında Kairos tankerinde patlama yaşandı, 25 mürettebat kısa sürede tahliye edildi. Yarım saat sonra Virat tankerine yapılan drone saldırısı hasara yol açtı. Olayları A Haber canlı yayınında Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever ile Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş değerlendirdi.