Kara ATMACA Seyir Füzesi, hedefini tam isabetle vurdu

ROKETSAN tarafından geliştirilen Kara ATMACA Seyir Füzesi, KALE ARGE tarafından geliştirilen KTJ3700 motoru ile gerçekleştirdiği atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN