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Kara ATMACA Seyir Füzesi, hedefini tam isabetle vurdu

Kara ATMACA Seyir Füzesi, hedefini tam isabetle vurdu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 12:25
ROKETSAN tarafından geliştirilen Kara ATMACA Seyir Füzesi, KALE ARGE tarafından geliştirilen KTJ3700 motoru ile gerçekleştirdiği atışlı test faaliyetinde hedefini tam isabet vurarak, en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirdi.
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