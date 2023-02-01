01 Şubat 2023, Çarşamba
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Kanal İstanbul'un önemini anlamayanlara mesaj! İstanbul Boğazı hakkında çarpıcı sözler: Gemilerin yüzde 40'ı tehlikeli
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi projelerinden Kanal İstanbul'u lekelemeye çalışanlara bir cevap da İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'dan geldi. İstanbul Boğazı'nın risk altında olduğunu belirten Prof. Dr. Ilıcalı, "Boğaz'da bir tehlike var. Geçen yükün en az yüzde 40'ı tehlikeli yük" dedi.