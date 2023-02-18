Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen bir deprem daha meydana geldi

Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen şiddetli bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini ise 6.2 kilometre olarak açıkladı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, deprem sonrası gelişmeleri Kahramanmaraş'tan aktardı.