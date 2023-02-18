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Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen bir deprem daha meydana geldi

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Giriş: 18.02.2023 23:01
Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen şiddetli bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.1, derinliğini ise 6.2 kilometre olarak açıkladı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, deprem sonrası gelişmeleri Kahramanmaraş'tan aktardı.
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