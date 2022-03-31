Kahraman Türk polisi Mustafa Karakaya! Üniformasını onurla taşıdı

31 Mart 2016. PKK'lı teröristler, Diyarbakır Bağlar'da özel harekat polislerini taşıyan aracın geçişi sırasında bomba yüklü otomobili patlattı. 7 polis şehit oldu, 13'ü polis 27 kişi de yaralandı. O hain saldırıda şehit düşen kahramanlardan biriydi Mustafa Karakaya. Şehadetinin üzerinden tam 6 yıl geçti. Geçen yıllar acıyı hafifletmedi. A Haber ekibi şehit Mustafa Karakaya'nın ailesi ile görüştü, neler yaşadıkları sordu?

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