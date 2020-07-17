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Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'den Ekrem İmamoğlu'na Fazilet durağı tepkisi

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Giriş: 17.07.2020 00:40
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun; 29 Mart sabahı Fazilet durağından hiç yolcu binmemesine rağmen otobüse bir anda 47 yolcu bindiği iddiasında bulunmasına tepkiler sürüyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında Ekrem İmamoğlu’nu eleştirdi ve “Gerçekten lanet olsun bu siyasete. İnsanlar o gün sabah ekmek paraları için işe giderken o insanlara trol demek ve o insanlara trol derken de hiç yüzü kızarmamak çok utanç verici bir olay gerçekten” dedi.
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