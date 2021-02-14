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Kadir Topbaş anısına

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Giriş: 14.02.2021 09:57
Güncelleme:14.02.2021 10:28
İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Mimar, iş adamı ve siyasetçi Kadir Topbaş, Nisan 2004'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş, bu görevi 2017 yılına kadar sürdürmüştü. Topbaş anısına hazırladığımız özel klip...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat etti. Mimar, iş adamı ve siyasetçi Kadir Topbaş, Nisan 2004'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş, bu görevi 2017 yılına kadar sürdürmüştü. Topbaş anısına hazırladığımız özel klip...

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