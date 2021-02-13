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Kadir Topbaş'ı A Haber'de anlattılar: Davaya adanmış ömrüyle anacağız

Eski Büyükşehir Belediye Başkanı 76 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Vefat haberi sonrası canlı yayınına katılan , , , Tevfik Göksü, ve , Topbaş'ı anlattı. Kaya, "Gerçekten bir İstanbul beyefendisiydi. Birçok seçim döneminde sağlık sorunları yaşamasına rağmen büyük bir özveriyle çalıştığına şahit olmuştum. Örnek bir insandı. Davaya adanmış ömrüyle anacağız." ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Öte yandan Topbaş'ın vefatının ardından Başkan , "Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız" dedi. Kadir Topbaş, yarın (14 Şubat 2021) 'nde kılınacak öğle namazı sonrası defnedilecek.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.02.2021
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Kadir Topbaş'ı A Haber'de anlattılar: Davaya adanmış ömrüyle anacağız

'de anlattılar.

"İSTANBUL'A OLAN TUTKUSUYLA HEPİMİZİN HAFIZLARINDA YER ETMİŞ BİR İSİMDİR"
AK Parti Genel Başkanvekili , "ALLAH mekanını cennet eylesin. Ailecek uzun yıllardır tanışıyorduk, birlikte uzun süre görev yaptık, benden yaşça büyüktür abimizdir. Kişiliğiyle tam manasıyla bir İstanbul beyefendisiydi. İstanbul'a olan tutkusuyla hepimizin hafızlarında yer etmiş bir isimdir. Kadir abi sevecen kuşatıcı tavrı, problem oluştırmayan problem çözücü tavrı onun en önemli özelliğidir." ifadeleriyle duygularını dile getirdi. Öte yandan Kurtulmuş, Kadir Topbaş'ın 'a yaptığı önemli hizmetleri de anlattı.

Kadir Topbaş vefat etti! Numan Kurtulmuş: ALLAH mekanını cennet eylesin KADİR TOPBAŞ VEFAT ETTİ! NUMAN KURTULMUŞ: ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN

"DAVAYA ADANMIŞ ÖMRÜYLE ANACAĞIZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı , 76 yaşında hayatını kaybeden eski Başkanı Kadir Topbaş
ile ilgili duygularını A Haber canlı yayınında aktardı. Kaya, "Çok üzgünüz başımız sağolsun, İstanbul Kadir ağabeyini kaybetti. Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı o sosyal belediyeciliğin bugünlere gelmesinde en büyük emeği olan kişidir Kadir Topbaş... İstanbul'a vizyon katmış bir isimdi. Davamız bir büyüğünü kaybetti. İstanbul'un Kadir ağabeyini, nezaketi, zarafeti, alçak gönüllülüğüyle hatırlayacağım. Gerçekten bir İstanbul beyefendisiydi. Birçok seçim döneminde sağlık sorunları yaşamasına rağmen büyük bir özveriyle çalıştığına şahit olmuştum. Örnek bir insandı. Davaya adanmış ömrüyle anacağız." ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Fatma Betül Sayan Kaya Kadir Topbaş'ı A Haber'de anlattı: Davaya adanmış ömrüyle anılacak FATMA BETÜL SAYAN KAYA KADİR TOPBAŞ'I A HABER'DE ANLATTI: DAVAYA ADANMIŞ ÖMRÜYLE ANILACAK

"İSTANBUL BEYEFENDİSİNİ KAYBETTİK"
AK Parti İl Başkanı , Topbaş'ın vefatına ilişkin A Haber canlı yayınında konuştu. Şenocak, "İstanbul beyefendisini kaybettik. Kadir başkan uzun yıllar çok değerli hizmetleri olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızla çok uzun yıllar siyaset yapmış büyüğümüzdü, abimizdi. Ben de siyasi çalışmalarımızda çok yakın çalışmıştır. Çok sevilen bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. İstanbul bir değerini yitirdi. Tüm İstanbul halkının başı sağolsun, ALLAH ailesine sabır versin. Gülümsemesi ve çalışmalarıyla örnek bir insandı." ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Kadir Topbaş'ın vefatıyla ilgili ilk açıklama: İstanbul beyefendisini kaybettik AK PARTİ'DEN KADİR TOPBAŞ'IN VEFATIYLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA: İSTANBUL BEYEFENDİSİNİ KAYBETTİK

Kadir Topbaş'ı A Haber canlı yayınında anlatan , Kadir Topbaş ile Refah Partisi döneminden AK Parti yıllarına kadar birlikte çalıştığını ifade etti. Göksu, "Büyük emekleri vardı üzerimizde, İstanbul'a 13 yıllık görevi süresince güzel işler, hatıralar bıraktı. İstanbullular bugün dualarla inanıyorum ki ona eşlik edecekler. Allah rahmet eylesin." dedi.

Tevfik Göksu Kadir Topbaş'ı A Haber'de anlattı: Büyük emekleri vardı üzerimizde... TEVFİK GÖKSU KADİR TOPBAŞ'I A HABER'DE ANLATTI: BÜYÜK EMEKLERİ VARDI ÜZERİMİZDE...

"İNSAN TARAFINI HİÇ KAYBETMEDİ"
A Haber canlı yayınına katılan eski Tuzla Belediye Başkanı , "Kadir Topbaş'ı 'Kadir abi' olarak tanımlardık, gerçekten herkesin abisiydi. Her zaman doğru yerlerde durdu. Güzel işler yaptı. Tamamıyla insan odaklıydı. İnsan tarafını hiç kaybetmedi. Rahmet diliyorum." ifadeleriyle duygularını ifade etti.

Kenan Şahin Kadir Topbaş'ı A Haber'de anlattı: Herkesin abisiydi... KENAN ŞAHİN KADİR TOPBAŞ'I A HABER'DE ANLATTI: HERKESİN ABİSİYDİ...

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI: AİLEMİZDEN BİRİNİ KAYBETMİŞ KADAR ÜZÜLDÜK
Tuzla Belediye Başkanı da Topbaş'ın vefatıyla ilgili şunları söyledi:
''Bir ağabeyimizi kaybettik. Bir duayendi kendisi. Belediye başkanı olduğumuzda bize bir şey söylemişti: "Allah sevdiği kuluna hizmet etme fırsatı verir. Kötü hizmet ederseniz sonucu da kötü olur. Kendisi 13 yıl gibi uzun bir süre İstanbul gibi büyük bir şehre hizmet etme fırsatı bulmuştu. Allah'ın sevdiği kulu olduğuna inanıyorum. İnsanları adam yerine koyup bize her zaman abilik yapmıştır. Ailemizden birini kaybetmiş kadar üzüldük. Ülke millet ve İstanbul olarak büyük bir değer kaybettik. Başımız sağ olsun.''

Kenan Şahin Kadir Topbaş'ı A Haber'de anlattı: Herkesin abisiydi... KENAN ŞAHİN KADİR TOPBAŞ'I A HABER'DE ANLATTI: HERKESİN ABİSİYDİ...

Başkan Erdoğan'dan Kadir Topbaş için taziye mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KADİR TOPBAŞ İÇİN TAZİYE MESAJI

CENAZE TÖRENİNE KATILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da vefat eden kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldıktan sonra yeniden uçakla Trabzon'a, oradan helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, buradan karayolu ile Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yarın vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın 'nde kılınacak cenaze namazına katılacağı duyuruldu.

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