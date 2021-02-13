Kadir Topbaş'ı A Haber'de anlattılar: Davaya adanmış ömrüyle anacağız

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI: AİLEMİZDEN BİRİNİ KAYBETMİŞ KADAR ÜZÜLDÜK

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da Topbaş'ın vefatıyla ilgili şunları söyledi:

''Bir ağabeyimizi kaybettik. Bir duayendi kendisi. Belediye başkanı olduğumuzda bize bir şey söylemişti: "Allah sevdiği kuluna hizmet etme fırsatı verir. Kötü hizmet ederseniz sonucu da kötü olur. Kendisi 13 yıl gibi uzun bir süre İstanbul gibi büyük bir şehre hizmet etme fırsatı bulmuştu. Allah'ın sevdiği kulu olduğuna inanıyorum. İnsanları adam yerine koyup bize her zaman abilik yapmıştır. Ailemizden birini kaybetmiş kadar üzüldük. Ülke millet ve İstanbul olarak büyük bir değer kaybettik. Başımız sağ olsun.''