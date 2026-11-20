İstanbul'daki kan donduran cinayetin perde arkası! Cesedi halıya sardılar, evden çıkaramayınca bıraktılar

İstanbul Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı halde cesedi bulunan Oğuzhan Kalkan'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi Caner B., İzmir Çeşme'den Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışırken yakalandı. Kalkan'ın yasa dışı bahis husumeti nedeniyle yurt dışından verilen talimatla öldürüldüğü belirlenirken cesedi ortadan kaldırmak için eve gelen şüphelilerin başarısız olduğu öğrenildi.