Emine Erdoğan'dan Dünya Çocuk Hakları Günü mesajı! Gazze'deki çocuklar için insanlığa çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda Gazze ve çatışma bölgelerindeki çocukların yaşadığı acılara dikkat çekti. Çocukların yaşama hakkını savunmanın yetişkinlerin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Gazze'den başlayarak nerede bir çocuğun hayatı tehlikedeyse, nerede çocukluğu elinden alınıyorsa o haksızlığı sona erdirmek için gücümüzü birleştirmeliyiz." çağrısında bulundu.