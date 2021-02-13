PORTRE I 13 yılını İstanbul'a adayan Kadir Topbaş'ın hikayesi

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. 16 Kasım tarihinde koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Topbaş yaklaşık 3 aydır tedavi görüyordu. Topbaş, hastanede geçirdiği sürede durumunun kötüye gitmesi nedeniyle entübe edilmişti. Deneyimli siyasetçi doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Başta Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birçok siyasetçi de Topbaş için baş sağlığı diledi. 28 Mart 2004 tarihinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Topbaş, 13 yıl sürdürdüğü görevini 2017 yılında bıraktı. İşte Kadir Topbaş ve hayat hikayesi...

Uzun süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Topbaş 76 yaşındaydı. Eski İBB Başkanı Topbaş, 16 Kasım tarihinde koronavirüs s nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Topbaş'ın hastanede geçirdiği sürede durumunun kötüye gitmesi nedeniyle kendisi entübe edilmişti.

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin elde edilen son bilgilere göre eski İBB Başkanı yoğun bakıma kaldırılmıştı. Topbaş'ın geçen hafta diyalize bağlandığı haberi gelmişti.

CENAZESİ FATİH'TEN KALKACAK

Topbaş, 2004'ten 2017'ye kadar İBB Başkanlığı görevini yürütmüştür. Topbaş'ın cenazesinin yarın Fatih Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da cenazeye katılacağı bildirildi.

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

1996 yerel ara seçimlerinde Refah Partisi'nden Bakırköy Belediye Başkanlığı'na aday oldu ancak seçilemedi. 1999 yerel seçimlerinde Fazilet Partisi'den Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi. Bu görevi süresince İstanbul'a model olabilecek "Güzel Beyoğlu" projesini hayata geçirdi. Mimari projesini kendisinin çizdiği "Kentsel Dönüşüm ve Sosyal Rehabilitasyon" çalışmaları kapsamında Kasımpaşa'da Kapalı Spor Salonu Kompleksi, Eğitim ve Sosyal Tesislerini hizmete sundu. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den aday oldu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildi. Topbaş bu görevinden 2017 yılında istifa etmiştir