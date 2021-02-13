13 Şubat 2021, Cumartesi
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Kadir Topbaş'ın ölüm nedenini oğlu açıkladı! Cenaze programı belli oldu

eski Başkanı , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadir Topbaş'ın oğlu , babasının koronavirüsten değil çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini açıkladı. Kadir Topbaş'ın cenazesinin 14 Şubat Pazar günü öğle namazının ardından 'nden kaldırılacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan da yarın Kadir Topbaş'ın cenaze törenine katılacak.

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Giriş Tarihi: 13.02.2021 Güncelleme Tarihi: 13.02.2021
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Eski Başkanı (76), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi gören Topbaş'ın 4 Aralık'ta durumu ağırlaşmıştı.

Kadir Topbaş'ın oğlu "Babam covid'i atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" açıklaması yaptı.

ERDOĞAN, TOPBAŞ'IN CENAZESİNE KATILACAK

Başkan , 'da vefat eden kanaat önderlerinden 'nın cenazesine katıldıktan sonra yeniden uçakla 'a, oradan helikopterle 'nin ilçesine geldi. Erdoğan, buradan karayolu ile 'ndeki evine geçti.

Başkan Erdoğan'ın, yarın vefat eden eski Başkanı Kadir Topbaş'ın 'nde kılınacak cenaze namazına katılacağı duyuruldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KADİR TOPBAŞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

''İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.''

Kadir Topbaş'ın cenaze programı belli oldu KADİR TOPBAŞ'IN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

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