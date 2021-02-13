Kadir Topbaş'ın ölüm nedenini oğlu açıkladı! Cenaze programı belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş, babasının koronavirüsten değil çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybettiğini açıkladı. Kadir Topbaş'ın cenazesinin 14 Şubat Pazar günü öğle namazının ardından İstanbul Fatih Camii'nden kaldırılacağı öğrenildi. Başkan Erdoğan da yarın Kadir Topbaş'ın cenaze törenine katılacak.
Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş (76), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi gören Topbaş'ın 4 Aralık'ta durumu ağırlaşmıştı.
Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Topbaş "Babam covid'i atlattı ama sonrasında bağışıklığın düşmesiyle çoklu organ yetmezliği gelişti ve tekrar yoğun bakıma alındı. 30 dakika önce de babamı kaybettik" açıklaması yaptı.
ERDOĞAN, TOPBAŞ'IN CENAZESİNE KATILACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da vefat eden kanaat önderlerinden Hafız Abdullah Nazırlı'nın cenazesine katıldıktan sonra yeniden uçakla Trabzon'a, oradan helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, buradan karayolu ile Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.
Başkan Erdoğan'ın, yarın vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazına katılacağı duyuruldu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KADİR TOPBAŞ İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Topbaş'ın vefatı nedeniyle paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
''İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.''