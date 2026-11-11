COP31'de enerji ve sanayide yeşil dönüşüm masaya yatırıldı! Sektörün temsilcilerinden kritik mesajlar

Turkuvaz Medya, COP31 Zirvesi kapsamında “Enerji ve Sanayide Yeşil Dönüşüm” paneli düzenledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya, Kalyon Holding CEO’su Mustafa Koçar ve Rönesans Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji Grup Başkanı Emre Hatem, yeşil dönüşümün enerji ve sanayi açısından önemini değerlendirdi. Panelde dışa bağımlılığın azaltılması, projelerin finansmana erişimi ve yenilenebilir enerji yatırımları öne çıktı