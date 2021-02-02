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ANALİZ - Gezi darbesinde Twitter'ın rolü ne oldu?

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Giriş: 02.02.2021 23:13
Güncelleme:02.02.2021 23:13
Birçok sosyal medya platformu Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederken Twitter'dan henüz bir adım gelmedi. Bilgi Teknolojileri Kurumu da yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter, Pinterest ve Twitter'a bağlı periscope/scope reklam yasağı getirdi. Son günlerde Twitter'da Başkan Erdoğan'a yönelik organize bir şekilde hakaretler ediliyor. Twitter ise seçilmiş bir lidere edilen hakaretlere sessiz kalıyor. Twitter ülke ve kişilere göre tutum sergiliyor. Sosyal medya ne zaman ve nasıl hayatımıza girdi? Twitter'da hakaret ve tehdit serbest mi? Gezi ve 17-25 Aralık darbelerinde Twitter nasıl bir rol aldı. Tüm bu sorunları yanıtı analiz haberimizde...
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