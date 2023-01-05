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KADEM’den ‘Geleceğe İşbaşı’ projesi! Devlet korumasındaki kızlara eğitim

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Giriş: 05.01.2023 16:14
KADEM'in devlet korumasındaki genç kızlara yönelik sosyal sorumluluk projesi "Geleceğe İşbaşı" bu sene 5'inci dönem mezunlarını verdi. İstanbul'da düzenlenen törene, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.
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