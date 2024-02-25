Kaçak sigaraya dev operasyon: Kayıtdışı üretim dolayısıyla 150 milyon kamu zararı ortaya çıkarıldı

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelleri ile tütün ve tütün mamulleri üretim ve dağıtımı yapan firmalara yönelik yapılan denetimlerde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan denetimler sırasında; aynı kişi adına kayıtlı olduğu tespit edilen depoda yapılan aramalar sonucunda 3 bin 200 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 5 milyon 85 bin 400 dal sahte bandrollü makaron ve 2 bin 445 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün cinsi eşya ile 480 bin Türk Lirası ile Tekirdağ Malkara ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan denetimlerde yapılan aramalar neticesinde de tahmini değeri 1 milyon 250 bin Türk Lirası olan, merdivenaltı sigara üretiminde kullanılan 1 adet sigara üretim makinası, 348 bin adet makaron, 58 bin 840 adet sigara, 46 kilogram tütün ele geçirildi.