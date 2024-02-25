25 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kaçak sigaraya dev operasyon: Kayıtdışı üretim dolayısıyla 150 milyon kamu zararı ortaya çıkarıldı

Kaçak sigaraya dev operasyon: Kayıtdışı üretim dolayısıyla 150 milyon kamu zararı ortaya çıkarıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.02.2024 17:05
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelleri ile tütün ve tütün mamulleri üretim ve dağıtımı yapan firmalara yönelik yapılan denetimlerde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren iş yerlerinde yapılan denetimler sırasında; aynı kişi adına kayıtlı olduğu tespit edilen depoda yapılan aramalar sonucunda 3 bin 200 adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 5 milyon 85 bin 400 dal sahte bandrollü makaron ve 2 bin 445 kilogram sahte bandrollü kıyılmış tütün cinsi eşya ile 480 bin Türk Lirası ile Tekirdağ Malkara ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan denetimlerde yapılan aramalar neticesinde de tahmini değeri 1 milyon 250 bin Türk Lirası olan, merdivenaltı sigara üretiminde kullanılan 1 adet sigara üretim makinası, 348 bin adet makaron, 58 bin 840 adet sigara, 46 kilogram tütün ele geçirildi.
Kaçak sigaraya dev operasyon
Kaçak sigaraya dev operasyon
Tüm üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapıyoruz
Tüm üniversite öğrencilerimize ulaşımı ücretsiz yapıyoruz
’’Ankara’da trafik çilesini ortadan kaldıracağız’’
''Ankara'da trafik çilesini ortadan kaldıracağız''
Bakan Uraloğlu A Haber’de
Bakan Uraloğlu A Haber'de
Başkan Erdoğan’dan Adana’da önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Adana'da önemli açıklamalar
Orta Doğu’da kapanmayan 100 yıllık hesap
Orta Doğu’da kapanmayan 100 yıllık hesap
Altınok: Ankara’nın 5 yılı boş yılı oldu
Altınok: Ankara'nın 5 yılı boş yılı oldu
Kent uzlaşısı adı altında kirli ittifakın fotoğrafı!
Kent uzlaşısı adı altında kirli ittifakın fotoğrafı!
Adana Başkan Erdoğan’ı bekliyor
Adana Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Cumhur’un adayı Altınok projelerini tanıtacak!
Cumhur'un adayı Altınok projelerini tanıtacak!
Altınok projelerini açıklıyor!
Altınok projelerini açıklıyor!
Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler
Meral Akşener'den CHP'ye sert sözler
Daha Fazla Video Göster