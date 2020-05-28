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Kabine bugün toplanıyor! 15 ildeki seyahat kısıtlamaları sona erecek mi? | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 9. kez video konferansla yapılacak kabine toplantısından önemli kararlar çıkması bekleniyor. En çok merak edilen konuların başında 65 yaş üstü kısıtlamalar kaldırılacak mı? 15 ildeki seyahat kısıtlamaları sona erecek mi? soruları geliyor. Detayları A Haber editörü Arzu Yatar aktardı.