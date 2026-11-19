Suya her ay otomatik zamma AK Parti'den itiraz! Teklif İBB Meclisinde oy çokluğuyla reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde düzenlenen İSKİ Genel Kurulu'nda su tarifeleri gündeme geldi. Görüşmeler sırasında söz alan AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, 2019 yılından bu yana İstanbul'da su fiyatlarında yaşanan artışa ve aylık otomatik tarife güncellemelerine tepki gösterdi. Türkyılmaz, Cumhur İttifakı adına su ve atık su tarifelerine her ay uygulanan otomatik fiyat artışlarının kaldırılmasını öngören teklifi Meclis Başkanlığına sundu. Cumhur İttifakı'nın teklifi, İBB Meclisinde oy çokluğuyla reddedildi.