MSB'den Türkiye-Katar ile imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama: Otomatik asker gönderme yükümlülüğü yok

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türkiye ile Katar arasında imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın iki ülkenin egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasını, savunma iş birliğinin geliştirilmesini ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesini amaçladığını bildirdi. Aktürk, anlaşmanın herhangi bir saldırı durumunda otomatik asker gönderme yükümlülüğü doğurmadığını vurguladı.