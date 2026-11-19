Sultanbeyli'de inşaatta toprak kayması: 1 ölü

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle toprak kayması meydana geldi. İnşaatın yapım sürecinde yaşanan olayda toprak altında kalan 1981 doğumlu, 45 yaşındaki işçi H.K., ekiplerin dakikalar süren çalışmasıyla çıkarılıp ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasına rağmen hayatını kaybetti. Bölgedeki son durumu ve kritik uyarıları A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan aktardı.