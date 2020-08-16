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ABD’li Başkan adayı Joe Biden'dan skandal sözler! Neden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı? Canlı yayında flaş açıklama

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Giriş: 16.08.2020 10:58
Güncelleme:16.08.2020 11:08
Son dakika haberi... ABD başkan adayı Joe Biden, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak "Türkiye'de Erdoğan'ı yenecekleri desteklemeliyiz" ifadelerini kullanarak bir skandala imza attı. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? ABD başkan adayı neden Başkan Erdoğan’ı hedef aldı? Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD başkan adayı Joe Biden, Başkan Erdoğan'ı hedef alarak "Türkiye'de Erdoğan'ı yenecekleri desteklemeliyiz" ifadelerini kullanarak bir skandala imza attı. Peki bu açıklama ne anlama geliyor? ABD başkan adayı neden Başkan Erdoğan'ı hedef aldı? Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE'DE YÖNETİM BİZİM İSTEDİĞİMİZ GİBİ DAVRANMIYOR

Kızıltaş, konuyla ilgili, "Türkiye ve bölgeye bakışını nasıl bir düşünce içerisinde olduğunu gösteren bir durum. Vahim durum şu Türkiye'deki yönetim bizim istediğimiz gibi davranmıyor. Biz bu yönetimi bizim istediğimiz gibi davranması için muhalefetten birileriyle temasımız var onlarla temasa geçerek bu kişiyi indirmeliyiz gibi bir ifade seziliyor sözlerinden." dedi.

ÜLKEMİZİ YÖNETMEYE TALİP OLDUKLARINI GÖSTEREN VAHİM BİR DURUM

Kızıltaş, "Bu dünyanın nasıl döndüğünü, birilerinin Türkiye'ye nasıl baktığını ve daha da vahimi belki de şu Türkiye'ye çarpık bir anlayışla bakan birilerinin maalesef içimizden Türkiye'nin menfaatlerini değil birilerinin ülkemiz içimizdeki hesaplarını çıkarlarını dikkate alan birilerinin ülkemizi yönetmeye talip olabildiklerini gösteren vahim bir durum." ifadelerini kullandı.

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