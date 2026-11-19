Yapay zekayla sesiniz kopyalanabilir: Bir tıkla birikiminizden olmayın

Teknolojinin ve yapay zekanın hızla gelişmesiyle birlikte dolandırıcılık vakaları da boyut değiştirdi. Herkesin her an mağdur olabileceği yeni nesil tuzaklarda, ses kopyalamadan deepfake videolara, cihaz eşleştirme yöntemiyle yakınların telefonunu ele geçirmekten sahte yardım çağrılarına kadar pek çok yöntem kullanılıyor. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, yapay zeka destekli dolandırıcılık çarkının nasıl döndüğünü ve vatandaşların alması gereken hayati önlemleri tüm detaylarıyla anlattı.