11 yıldır köyde tek başına yaşıyor! Eşini kaybetti, doğduğu toprakları bırakmadı

Aksaray'ın Gözlükuyu köyünde yaşayan 72 yaşındaki Selami Salman, 11 yıldır tek başına hayatını sürdürüyor. Eşini kaybetmesine rağmen doğduğu topraklardan ayrılmayan Salman, yalnızlığın en zor yanını "Ailen öldükten sonra kıyamet kopuyor" sözleriyle anlattı. Salman'ın yaşadığı kaybı ve köyde tek başına sürdürdüğü hayatı konu alan yaşam öyküsü, A Haber'in "Bir İnsan Bir Hikaye" programında ekrana geldi. A Haber muhabiri Ahmet Çelik, kameraman Tunahan Konuk'un görüntüleri eşliğinde Salman'ın hayatına ilişkin detayları aktardı.