16 Eylül 2023, Cumartesi
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İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı! Ekipler alarma geçti
İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal, 7 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.