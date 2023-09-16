İzmir'in Menderes ilçesinde orman yangını çıktı! Ekipler alarma geçti

İzmir'in Menderes ilçesi Keler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 10 helikopter, 23 arazöz, 6 su ikmal, 7 dozer sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN